自由日日shoot》全運會漏報選手 北市府補償285萬 全民買單

北市府於去年全運會，漏報名鐵人三項混合接力，導致4名好手無法參賽。（資料照）

〔記者蔡思培、梁偉銘／台北報導〕110年全國運動會去年底在新北市舉行，但台北市政府卻漏報名鐵人三項混合接力，讓「張家班」張嘉家、張婷婷及張家豪三姊弟及張團畯等4名好手無法參賽。

「比照」金牌獎金

台北市議員簡舒培事後發現，北市體育局竟直接讓4人比照奪金選手，共發出285萬元獎金及訓練補助金差額，市府行政疏失卻由全民買單。去年六都全運會金牌獎金皆為30萬元。

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由前自由車國手張勝凱領軍的「張家班」，近年來在國內大小賽事囊括近3百面金牌。去年全運會鐵人三項男、女個人賽，大姊張嘉家4連后中斷、小弟張家豪也奪金失利，張勝凱就曾向媒體抱怨，北市國手雲集，報名卻出狀況，漏了已3連霸的混合接力，公認最穩的金牌意外飛了，估計加上連霸和教練獎金，損失恐逾300萬元。 儘管當時北市體育局長李再立到場加油，仍難安撫「張家班」不滿情緒，屈居銀牌的張嘉家直言，因為報名搞烏龍，賽前幾天沒睡好，臨場狀況多少受衝擊；張勝凱也痛批相關單位怠忽職守，甚至揚言要告上法庭。如今北市府已補償，張勝凱表態不再追究。但他強調，這是範例，希望給各縣市借鏡及警惕，政府不能疏忽選手及教練權益，以避免再發生類似事件。

議員︰既然沒比賽

如何認定冠軍？

簡舒培質疑，「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」頒發對象應是完成報名程序並經該運動會主辦單位公告取得競賽資格者。她質疑，這些選手根本沒有完成報名、也沒有取得參賽資格，既然沒有比賽，體育局又如何認定是冠軍？

簡舒培發現，體育局這次是新增全運會鐵人三項混合接力選手教練補償案獎勵金及訓練補償金差額兩筆名目，由市長室專簽，並比照金牌標準，最後發出285萬元獎金，獎金由市民買單，漏報名事件發生後，體育局僅針對5人記了7支申誡。

北市︰選手選拔賽成績

高於全運會金牌

簡舒培說，北市在100年全運會也曾發生游泳運動種類6項目沒有報名完成，當時補償措施是讓游泳隊仍參加比賽，發給獎勵金及訓練補助金依照比賽成績發放，但成績不計名次及獎牌不列入大會紀錄，這次體育局卻直接發給金牌獎金。

李再立表示，這次狀況並非選手疏失，而是行政作業造成，過去也有向新北大會提議讓選手補參賽但遭拒，這次是「比照」金牌標準發放獎金、並非「依照」標準發放。

體育局也補充，補償金牌獎金是依照選手們在同年、同場地選拔賽的成績頒發，當時4位選手選拔賽成績高於最終全運會金牌成績，因此才以補償金發放。

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