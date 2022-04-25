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德保拉擒猿好HOT 助總爆局局緊張

2022/04/25 05:30

陳文杰在2下敲關鍵3分砲，助兄弟拿下對桃猿本季首勝。 （記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕面對龍頭樂天桃猿強勢踢館，中信兄弟昨靠王牌德保拉在烈陽下「熱」投123球6.2局無失分，以及2棒陳文杰在2局的關鍵3分砲，不但讓樂天本季首次吞下2連敗，自己也以2連勝來到5成勝率。面對辛苦到手的本季對戰首勝，「助總」林威助賽後直言：「每一局都很緊張。」

兄弟德保拉先發投123球6.2局無失分，本季首勝開張。 （記者廖耀東攝）

陳文杰關鍵三分砲

兄弟開季2連勝後，就陷入5連敗低潮，其中就包括對樂天的3敗，因此昨役能在主場以5：3擊敗樂天，助總賽後直指關鍵就在「那1局得4分」，「文杰的表現很好，在得點圈有人敲出適時安打。」德保拉以生涯最高用球數未讓對手得分的MVP表現，更是兄弟取勝的頭號功臣。

兄弟本季對戰桃猿首勝

在陳冠宇受傷後，樂天昨派出20歲左投林子崴先發，也是他繼去年11月5日生涯初登板對兄弟奪勝後，第2度和德保拉對決。只是林子崴2局出現亂流，一開局就投出保送，讓兄弟有了得分契機，陳文杰更是掌握對方失投滑球轟出本季首轟、生涯第10轟，表示：「在打擊會議就提到林子崴的弱點，上去打就有明確的策略。」

6.2局無失分 K掉猿強棒

德保拉去年和林子崴對決時吞敗，昨則拿下本季首勝，但得來也不輕鬆，因為下午2點開賽的烈陽讓他一開始並不穩定，直到後面才找回感覺，6局連續K掉樂天中心棒次陳俊秀、林泓育和朱育賢，更是相當振奮，「非常開心，畢竟是對到他們的強打者。」

只是五隊中團隊打擊率唯一破3成的樂天打線不容輕忽，8局先從後援投手吳俊偉手中得1分，9局更靠左打陳晨威的首支代打兩分砲重傷李振昌，所幸「昌仔」最後連兩K守住勝利。

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