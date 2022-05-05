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布朗道歉秀 綠衫軍雙槍獵鹿

2022/05/05 05:30

塞爾提克「雙槍」布朗（見圖）、塔圖姆合力拿下59分，與公鹿在季後賽打成1：1平手。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克「雙槍」J.布朗、塔圖姆昨合力貢獻59分，率隊以109：86大勝衛冕軍公鹿，將東部次輪系列賽扳成1：1。

塔圖姆（法新社）

聯手塔圖姆 合飆59分

布朗前役打得荒腔走板，成為輸球戰犯之一，昨他第一節就上緊發條，單節17分進帳，追平個人季後賽單節最高得分，且上半場攻下25分，為塞軍奠定勝基，他全場30分、5籃板及6助攻，扮演獲勝第一功臣。

進帳29分的塔圖姆末節拿10分，率隊擋住的公鹿反撲，為另一功臣。布朗認為，想贏球就必須在進攻上展現侵略性；塔圖姆期待每人上場都能有所貢獻，齊心助隊向前行。

塞爾提克前役落敗主因是三分球命中率僅36％，並發生18次失誤，昨兩大問題都修正，三分球命中率達46.5％，並砍進破隊史季後賽紀錄的20顆三分球，且失誤僅11次。

攻守俱佳 威廉斯奪21分

除了雙槍發揮，綠衫軍三年級生G.威廉斯小兵立大功，奉命看守高他逾10公分、進攻手段多元的「字母哥」亞德托昆波，並以14投7中，包括6顆三分球，攻下21分，三分球、得分都創個人季後賽新高。

公鹿外線熄火 只投進3顆

亞德托昆波昨上半場僅12投2中，拿下5分，即使第三節獨拿18分與對手整節得分持平，全場斬獲28分、9籃板、7助攻，但公鹿三分球火力低迷，只投進3顆，寫下隊史季後賽最差表現。

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