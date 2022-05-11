優霸盃》排名87VS.排名9 宋碩芸差點逼退何冰嬌

台灣隊宋碩芸強抗中國名將何冰嬌，率先拿下1局，一路纏鬥可惜最後仍敗陣。（資料照）

小戴休兵 台灣分組第2晉8強

〔記者林岳甫／綜合報導〕已確定取得優霸盃世界羽球女子團體錦標賽8強門票的台灣隊，昨在小組賽最後一場刻意保留第一主力戴資穎，最終不敵衛冕軍中國，以B組第2晉級明天開打的8強賽。

對西班牙、澳洲都有出賽的戴資穎，原本外界期待她和中國第一女單陳雨菲能繼東京奧運金牌戰後再次交手，但小戴選擇休兵。

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尋求隊史第16冠的中國隊，昨不只推出陳雨菲，本季狀況不錯的何冰嬌、新科亞錦賽冠軍王祉怡及奧運女雙銀牌陳清晨／賈一凡都出賽，用一軍陣容捍衛勝利。

台灣隊第一點單打由許玟琪先發，以15：21、13：21敗給陳雨菲；第二點女雙李佳馨／鄧淳薰也以直落2不敵陳清晨／賈一凡。

第三點單打，世界排名87的宋碩芸遭遇世界排名第9的何冰嬌，打出令人感動的一役，決勝局更一度以18：16領先，可惜後繼乏力，終場以21：18、15：21、18：21飲恨，連輸3點的台灣也提前輸掉分組第1。

男團湯姆斯盃方面，台灣隊今天下午3點迎戰印度，贏家將登上C組首位，增添前進4強的機會，預料會由「三本柱」周天成、王子維及奧運男雙金牌李洋／王齊麟捍衛前3點，盼搶下關鍵一勝。

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