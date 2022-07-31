許基宏「巾」喜 最強11發進決賽

許基宏在全壘打大賽預賽敲出11轟。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕餵球投手臨時換成教練許峰賓，不影響許基宏二度參加全壘打大賽的發揮，昨轟出11發是唯一達到2位數的參賽者，以預賽第1晉級今天決賽。

許基宏（右起）、拿莫．伊漾、林智勝與林子豪今將爭奪全壘打大賽冠軍。（記者陳志曲攝）

許基宏原本找隊友王政順搭配，但兄弟教練團讓王政順去二軍比賽維持手感，希望他更換餵球投手，想到日前有教練確診時，許峰賓曾在打擊練習餵球，當時他打得很順手，「我問教練可不可以來，他說OK，我們就直接上。」

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全壘打大賽預賽結果

許基宏前次參加全壘打大賽是2015年，預賽擊出6發沒晉級，他表示，這次沒什麼準備，就盡量放輕鬆，唯一有感的是最後一個上場，讓他覺得壓力很大，能打到2位數應是隊長王威晨拿毛巾上來加持，今天仍會享受比賽。

林智勝今挑戰第4冠

40歲的林智勝雖是參賽者中年紀最大，但寶刀未老，擊出8發以預賽第3晉級，今天將挑戰生涯第4次奪冠，他認為，最重要是策略與節奏，比較擔心餵球的訓練員許周博，「我擔心他太緊張，前面讓他隨便投，盡量讓他放輕鬆，沒打到也沒關係。」

年齡僅林智勝一半的林子豪遞補林安可參賽，擊出9發獲預賽第2技驚全場，他表示，其實目標是打出1支就好，看右外野順風決定球來就打，「有聽智勝學長的話，盡量往天空打，開始才1分鐘就累了，打到後面手都在抖，真的很喘。」

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