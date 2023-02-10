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本報專訪》神全細數緣分 透露餅總是帶貨王

2023/02/10 05:30

林岳平（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕從生涯第1位總教練徐生明，到今年要共事的「餅總」林岳平，林益全進入第15年生涯遇過的教頭兩隻手都數不完，但他和餅總從台電時期初相識、國家隊當隊友，到了職棒還打過對方全壘打，絕對是最與眾不同的緣份。

林益全（記者李惠洲攝）

「我跟餅總的相遇，應該是在業餘台電時期」，林益全表示當時高中剛畢業，而大他3歲的林岳平那時準備去當兵，所以只有不到1個月的短暫相處；等到2006年洲際盃，林益全在成棒層級的國家隊首次和林岳平同隊，那時候才開始比較熟絡。

林益全還提到一段特別回憶，「那時我還是業餘選手，包括球棒等裝備都沒有廠商贊助，都要自掏腰包，餅總身為學長，就問我喜歡某某品牌嗎？問我要不要用用看？」結果林益全從那時就用到現在的品牌，其實牽線人居然是餅總。

兩人在職棒場上交手，林益全對林岳平累計42打數敲出14支安打，包括兩發全壘打，特別的是林岳平生涯共挨46發全壘打，最後那一轟就是被「神全」打的！林岳平從2020年升格當了餅總後，林益全則說：「他都會開我玩笑，問我什麼時候要去他那隊？但他都會再補一句：『但你太貴了！』」

如今林益全真的披上獅袍，他也記得第一天去報到時，「餅總看到我就用台語說，『全仔，你來新環境，都不用先來拜碼頭喔？』」對全仔來說，餅總一直是愛開玩笑又熱情的學長，也是他遇到年紀最相仿的總仔。

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