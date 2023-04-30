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PLG》卡拉曼狂轟 夢想家輕取勇士

2023/04/30 05:30

牧倫斯歸隊。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG台新夢想家昨靠著卡拉曼狂轟36分、20籃板，以107：89輕取林志傑、張宗憲、蔡文誠3名本土主力缺陣的富邦勇士，中止2連敗，以16勝21負的戰績超越高雄鋼鐵人的15勝21負，但攸關季後賽門票的「保4大戰」還未結束。

來自土耳其的卡拉曼（右2）堪稱夢想家「福星」。 （PLG提供）

保4大戰尚未結束

夢想家僅領先鋼鐵人0.5場勝差，今天兩隊各自出擊，夢想家將在主場迎戰桃園領航猿，而林書豪要率領鋼鐵人對上弟弟林書緯的新北國王，挑戰隊史最長的9連勝，續拚季後賽資格。

來自土耳其的卡拉曼堪稱夢想家「福星」，他本季出賽12戰拿下7勝，甚至優於球隊勝率，他表示，自己上場就是觀察比賽，昨對勇士正是靠著身材優勢強攻籃下，並為隊友製造機會，很開心能搶下這一勝。

夢想家中鋒吉爾貝爾有17分、12個籃板貢獻，主控林俊吉揮別低潮斬獲14分、6次助攻，團隊猛抓69個籃板，遠優於勇士的42個，成為勝負分水嶺。教練賴柏霖也希望關鍵排名卡位戰能維持氣勢，團結一心拚下勝利。

國王牧倫斯傷癒歸隊

另一場，聯盟龍頭新北國王主力洋將牧倫斯暌違1個月後傷癒歸隊，貢獻16分、8個籃板，曼尼高23分，團隊共6人得分達雙位數，終場以103：91輕取新竹攻城獅，中止3連敗，攻城獅苦吞4連敗，戰績12勝23負繼續墊底。

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