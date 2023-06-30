陳晨威帥氣攻本壘 其實跑到軟腳

陳晨威攻守跑壘表現全方位。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿陳晨威昨天對味全龍有守備、打擊和跑壘的全方位貢獻，不但演出關鍵的外野長傳狙殺，並擊出全隊第1支長打，打下第1分，再大膽搶攻本壘跑回追平分，獲選單場MVP，總教練曾豪駒也認為這個跑壘非常關鍵。不過，陳晨威坦言當時跑到有點軟腳，以為自己會出局。

陳晨威第5局擊出1分打點二壘打，並趁著林政華在本壘前被夾殺之際跑上三壘，味全三壘手劉基鴻傳捕位的游擊手發生失誤，雖然球漏得不遠，陳晨威搶攻本壘攻下追平分，味全挑戰判決仍維持原判。

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陳晨威表示，當時有瞄到游擊手的位置是接不到球的，所以劉基鴻球一傳出來就決定要跑，但是沒有注意到外野手也進來補位，加上急停後再起跑有點軟腳的感覺，本來以為會出局，還好球傳得有點高，還有機會滑進本壘。

曾豪駒表示，當時看到陳晨威搶攻本壘有點嚇一跳，畢竟球滾得不遠，他才跑了3、4步，外野手就拿到球要傳了，但是跑了也只能往前衝，可能是他的速度對守備球員造成壓力，才會傳得有些偏差。

樂天最近3連勝、4連不敗，但是為時已晚無緣爭奪上半季冠軍，陳晨威表示，其實不管有沒有爭冠機會，每一場比賽都一樣重要，一場一場全力打好，希望下半季打出新局面。

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