中職上半季檢討》兄弟洋投上半季貢獻度 5年來最差

兄弟上半季團隊數據

中職上半季結束後，各隊至少有超過10天休兵盤整期，下半季14日開戰，5隊重返起跑點，爭搶季後賽最佳位置。本報將陸續檢討各隊上半季影響戰績最核心問題。

洋投與牛棚戰力預料是兄弟下半季戰績優劣關鍵。（資料照）

記者徐正揚／台北報導

中信兄弟開季2個月就做出林威助下、彭政閔上的總教練異動，戰績一度衝上第2但最終上半季仍回到倒數第2，最大關鍵在於洋投貢獻度是5年來最低。不過兄弟戰力基礎厚實，只要找到堪用洋投補強先發輪值，仍有機會拚下半季冠軍進而挑戰3連霸。

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11勝135局 德保拉負擔逾6成

兄弟洋投上半季拿11勝雖與樂天並列第3，卻是自2018年7勝後最低，投135局也是各隊最少，德保拉不論勝投、局數的比重都超過60％，象魔力、泰樂、金安3人合計4勝、45.1局勉強等同新秀鄭浩均的成績。若球團簽下新洋投艾里歐後不再補強，必須指望泰樂、金安至少1人有所振作。

至於牛棚，6次救援失敗與味全龍並列最少，每局被上壘率1.38與富邦悍將並列最低，47次中繼成功只比統一獅少1次，隱憂是「勝利組」蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青3人的出賽場次與後2人的投球局數都超過生涯單季最多的一半，下半季能否支撐王建民接任投手教練後的明快調度將成考驗。

兄弟上半季打擊率0.250、全壘打32發雖都只贏富邦，得264分卻只比第2名樂天少1分，若術後復出的許基宏、自開季都在低檔的陳子豪能找回手感，搭配上半季進攻主軸張志豪、詹子賢、岳政華，下半季進攻效益會更可觀。

守備率亮眼 連3年超過0.980

兄弟前年以守備率0.984、失誤73次改寫中職兩項團隊單季守備紀錄，今年上半季守備率0.985、失誤34次都比前年上半季守備率0.984、失誤37次還要好，下半季只要持平演出很有機會再創新猷，並寫下連續3年守備率超過0.980的空前紀錄。

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