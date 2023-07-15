王勝偉復出 完美示範解讀比賽

悍將王勝偉（中）復出一軍首戰，前兩打席都獲保送上壘。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕王勝偉趕在下半季開打首日傷癒復出，暌違2個月重回一軍立刻歸位先發游擊手，不僅守備上零失誤，前3個打席都有貢獻，還為富邦悍將跑回下半季第1分，他表示，畢竟上半季錯過太多，還有機會上場就要全力以赴。

先發游擊 前3打席都有貢獻

王勝偉指出，5月10日被降二軍只是單純調整，不料才打2週在比賽中守備時，被突然彈起的球打到右手，造成食指骨裂被迫關機，等骨頭完全癒合才於6月底恢復練習，「這是突發狀況，沒有辦法避免，現在已經都很正常。」

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王勝偉認為，回一軍的最大課題是打擊，畢竟投手水準愈來愈高，球速經常投到145公里以上，與二軍的強度完全不同，目前先按照在二軍的熱身方式操作，打擊也多向教練請教，「我也會很小心，萬一手指再受傷，今年就不用打了。」

王勝偉表示，不論是否排上先發，就是把狀況調整好，隨時讓教練可以調度，畢竟身為資深球員，在場上要負責指揮學弟，不上場也幫忙分析比賽，「我的角色就是提供經驗，幫助年輕球員解讀比賽。」

總教練丘昌榮表示，下半季是新的階段，各隊都重新提交出賽名單，既然王勝偉的身體狀況已經OK，球隊很需要借重他的經驗，「下半季的先發游擊手，應該也會比較倚重他。」

王勝偉昨役選球眼大開，前2打席都拗到滿球數，1局上挨觸身球，隨即被王苡丞2分彈送回，3局上選到保送，6局上抓第1球執行犧牲觸擊，把李宗賢送上三壘。

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