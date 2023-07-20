郭俊麟即刻救援 悍將屠龍2連勝

悍將江國豪昨先發投不滿2局就傷退，留下無人出局滿壘危機。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將昨主場迎戰味全龍，先發投手江國豪在2局上傷退，郭俊麟緊急登板，讓龍隊在滿壘狀況下1分未得，最終幫助球隊以8：5贏球，拿下2連勝。

悍將郭俊麟解除滿壘危機，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦首局就靠周佳樂和范國宸安打先馳得點，但江國豪2局上因右手無名指外傷血染球褲，也影響控球，連投了2次觸身球和1次保送，留下無人出局滿壘危機。

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接手江國豪 滿壘解危機

郭俊麟緊急接替，連投2次三振並製造1次飛球出局化解危機，之後一路投到7局上，才被連續擊出2支安打後退場。郭俊麟帳面上後援5局失4分（3分自責分），但2局的關鍵守成讓他拿下單場MVP。

郭俊麟表示，抱持每場比賽把自己準備好的心態，毫無保留的投球，「之前可能太依賴變化球，要多相信自己的直球，盡量把直球的威力投出來。」

林逸翔鼓勵 感念在心

郭俊麟日前曾透露，前隊友林逸翔鼓勵他找回投球企圖心。昨賽前他又意外和好萊塢影星姜成鎬互動，還把自己的手套送給對方，「知道他要來之後，就有打算把手套送他，原本以為他會拒絕，但他馬上要求合照，感覺沒有距離。」

至於林逸翔鼓勵，郭俊麟感念在心，他說：「如果失去才後悔就來不及了，要一直保持正面想法。」

悍將總教練丘昌榮表示，郭俊麟昨役完美呈現了長中繼角色對球隊的重要性。至於江國豪的傷勢，丘總則說僅是皮肉傷，並無大礙。

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