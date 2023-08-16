瓊斯盃》「新台灣人」夠罩 台灣藍4連勝

「新台灣人」阿提諾飆29分、12籃板，助台灣藍擊敗伊朗，拿下4連勝保持不敗。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣藍隊上半場打完取得24分大幅領先，第三節卻被打出21：3的狂暴攻勢險些喪失優勢，所幸決勝節有劉錚、「新台灣人」阿提諾和阿巴西都輪番跳出得分，終場以80：63擋住伊朗反撲，拿下在瓊斯盃國際籃球邀請賽的4連勝。

劉錚帶傷上陣，仍有14分、8籃板、4抄截和3助攻的全能表現。（記者林正堃攝）

前天因腳踝有傷輪休的劉錚，昨披掛上陣有14分、8籃板、4抄截和3助攻的全能表現，他說，「其實教練一直保護我，但我因為太久沒在台灣比賽，所以在比賽中即使換我下去，我也跟教練說我還能打，也好在有隊友火力支援，自己不用扛太多攻堅重任。」

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第3節當機 險喪失優勢

藍隊總教練桑茂森表示，每位球員都打得很拚，有時很擔心他們拚過頭，畢竟球隊最重要目標還是亞運，還是得好好保護球員，「像劉錚在比賽中一度拚到倒地，讓我們很緊張。」藍隊昨團隊投籃命中率達45.6％，阿提諾貢獻29分、12籃板，阿巴西得16分，但第三節卻出現攻勢大當機，出現近5分鐘的得分乾旱期，還好最後眾將表現回穩，才沒讓該到手的勝利溜走。

阿提諾炸29分 劉錚帶傷拚

桑茂森表示，比賽中任何的起伏都是學習過程，第三節的表現或許會讓外界錯愕，但球員在這段亂流中會互相溝通，這也是教練團所看重的環節。

美國加州大學爾灣分校昨以87：82險勝南韓安養KGC，與台灣藍隊同以4連勝並列第一，是本屆唯二不敗球隊。藍隊今天休兵一天後，明將對上阿聯。

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