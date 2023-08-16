晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃》「新台灣人」夠罩 台灣藍4連勝

2023/08/16 05:30

「新台灣人」阿提諾飆29分、12籃板，助台灣藍擊敗伊朗，拿下4連勝保持不敗。 （記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣藍隊上半場打完取得24分大幅領先，第三節卻被打出21：3的狂暴攻勢險些喪失優勢，所幸決勝節有劉錚、「新台灣人」阿提諾和阿巴西都輪番跳出得分，終場以80：63擋住伊朗反撲，拿下在瓊斯盃國際籃球邀請賽的4連勝。

劉錚帶傷上陣，仍有14分、8籃板、4抄截和3助攻的全能表現。（記者林正堃攝）

前天因腳踝有傷輪休的劉錚，昨披掛上陣有14分、8籃板、4抄截和3助攻的全能表現，他說，「其實教練一直保護我，但我因為太久沒在台灣比賽，所以在比賽中即使換我下去，我也跟教練說我還能打，也好在有隊友火力支援，自己不用扛太多攻堅重任。」

第3節當機 險喪失優勢

藍隊總教練桑茂森表示，每位球員都打得很拚，有時很擔心他們拚過頭，畢竟球隊最重要目標還是亞運，還是得好好保護球員，「像劉錚在比賽中一度拚到倒地，讓我們很緊張。」藍隊昨團隊投籃命中率達45.6％，阿提諾貢獻29分、12籃板，阿巴西得16分，但第三節卻出現攻勢大當機，出現近5分鐘的得分乾旱期，還好最後眾將表現回穩，才沒讓該到手的勝利溜走。

阿提諾炸29分 劉錚帶傷拚

桑茂森表示，比賽中任何的起伏都是學習過程，第三節的表現或許會讓外界錯愕，但球員在這段亂流中會互相溝通，這也是教練團所看重的環節。

美國加州大學爾灣分校昨以87：82險勝南韓安養KGC，與台灣藍隊同以4連勝並列第一，是本屆唯二不敗球隊。藍隊今天休兵一天後，明將對上阿聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。