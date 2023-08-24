王柏融點燃逆轉火 主場英雄3連「站」

王柏融（左）再次成為火腿勝利英雄。（取自火腿官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕王柏融再度打出好成績，日本火腿球團恐怕更苦惱了！

日前日本媒體才報導，萬一王柏融繳出好表現，球團將陷入決定他去留的難題。結果王柏融昨重回先發打線，隨即扮演「攻勢起爆劑」，2局下在球隊落後情況下，敲安帶打點開啟反攻氣勢，單場4支2、2分打點，幫助火腿在主場以10：4逆轉戰局，大勝樂天金鷲。

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火腿首局失3分，王柏融2局下在兩出局一二壘有人狀況下，面對樂天先發松井友飛擊出右外野方向強勁平飛球，一壘手阿部壽樹沒能攔下，王柏融的安打讓火腿先馳得點，場邊轉播拍到監督新庄剛志雙手豎起大拇指。

雙安2打點 打擊率站上4成

火腿2局下進帳6分逆轉，包括王柏融靠隊友奈良間大己安打跑回的追平分。3局下，王柏融面對宮森智志再度敲安，打回1分打點，後兩打席則無建樹，重返一軍出賽5場，打擊率站上4成。

王柏融本季在主場出賽3場都站上英雄舞台，賽後與單場4打點的郡司裕也、擊出本季第20轟的萬波中正一同接受訪問。王柏融說：「很開心能在這座新球場連續3次登上英雄舞台，對我來說非常幸運。」

昨敲出首安後，王柏融透過球隊宣傳表示，自己是帶著「給球隊氣勢」的想法站上打擊區，很高興有好的結果。賽後受訪被問及得點圈有人的想法，王柏融說：「一定要把壘上隊友送回來，就是這麼簡單。」他也強調，現在保持一樣的訓練和正面心態面對每天比賽，即使表現不好，隔天仍會繼續努力。

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