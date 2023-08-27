龍眾一心85號 師母帶來好消息

「師母」謝榮瑤（右二）應邀為「Forever 85」開球，義大犀牛吉祥物大義（右一）驚喜現身。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍連續3年舉辦「Forever 85」徐生明總教練紀念日，全隊昨穿上85號球衣出賽，受邀開球的「師母」謝榮瑤也預告，原本只辦10屆的徐生明國際少棒賽，今年確定在11月25日至28日邁入第11屆。

徐總過世10週年

國際少棒賽續攤

謝榮瑤指出，前幾年「徐總日」的天氣都不好，今年是徐總過世10週年，出門前特地叮嚀他「不要再下雨」，很高興天氣很好，只是看到大螢幕秀出徐總的影片與照片，過世當晚的情境又湧上心頭。徐生明在2013年8月24日於天母球場率義大犀牛結束和兄弟雙重戰後，返家突然心肌梗塞送醫不治。

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義大犀牛吉祥物「大義」的現身讓謝榮瑤很驚喜，球投出後在本壘前提前落地再反彈打到大義的腳，她表示，徐總走的那年有張與大義互動的照片，「我們家的小孩會蒐集的玩偶，只有大義的吉祥物娃娃。」

謝榮瑤也透露，因為募款非常辛苦，本來打算只辦10屆比賽就結束，因為很多校長、教練與家長的鼓勵與支持讓她決定續辦，地點也首次從高雄美濃移到彰化，「剛好碰到很多貴人願意幫忙，彰化第1個跳出來，這次也會安排很多活動。」

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