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味全搶贏悍將 郭嚴文今赴天母球場

2024/01/12 05:30

郭嚴文（資料照）

2年約加盟

3割男扮一壘救星

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍味全龍繼網羅鄭鎧文填補火力墊底的外野，昨再以2年合約斬獲生涯1193支安打的郭嚴文。龍領隊丁仲緯指出，郭嚴文的攻擊是網羅關鍵，打擊還是很有技巧，對球隊有幫助，未來將以一壘為主。

郭嚴文成為自由球員後，引起多支隊伍關注，富邦悍將和味全龍球團都曾明言在討論名單之中，最終龍軍在「雙北爭奪戰」中脫穎而出，披上另一件紅色戰袍力拚生涯第7冠，預計今到天母球場報到。

過去2年郭嚴文離開熟悉的二壘，去年在一軍主要守一壘，這是龍隊去年弱項，一壘手打擊率僅2成32、長打率0.336，2項數據都是5隊墊底。郭嚴文上季在一、二軍仍有超過3成打擊率，可望為龍軍加強打擊。

龍隊休季補強方針明確，就是針對打擊輸出聯盟墊底的外野、一壘做補強，鄭鎧文和郭嚴文都加大陣容深度。味全上季雖然奪下總冠軍，例行賽團隊打擊率僅2成48，是歷史上打擊率第2低的冠軍隊，僅次於1991年統一獅的2成44。

獅隊劉志宏

複數年約當兄弟

中信兄弟昨也宣布和最速152公里的左投劉志宏簽下複數年合約，目前暫不考慮其他球隊的非契約保留名單，另外球團也預計簽回林丞軒、周委宏，陳偉漢朝向教練職合約討論中。

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