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洪總千勝之998／新里程碑系列》猿鎮隊之寶懂洪總 做起來等不踰矩

2024/05/12 05:30

桃猿球團管理部經理張志隆（左）在洪總本季首度率隊到桃園球場時留下難得合影。（張志隆提供）

〔記者倪婉君／專訪〕從1997年在台灣大聯盟雷公隊擔任球隊管理開始，張志隆就和當時從中華職棒跳槽過來的洪一中共事，一路看他從球員、教練到總教練，「現在洪總看到我的第一句話都是：『老仔，身體好嗎？』」

緣起1997年雷公隊

張志隆共事最久教頭

現任樂天桃猿球團管理部經理的張志隆堪稱「鎮隊之寶」，是歷經隊史從2003年第一金剛、La new熊、Lamigo桃猿到現在樂天的在職唯一1人，而共事最久的教頭就是洪一中，從他2004年季中接掌La new兵符到2019年完成桃猿3連霸後轉隊。其實兩人結識的時間更早，從張志隆在1997年從中國回來應徵的第一份工作開始，就認識還是球員的洪一中，當時他也沒想到自己當管理一當就快30年。

就像洪總常說「總教練是很痛苦的工作」，張志隆也說：「講直接一點，管理真不是人做的工作，你的接受度要很高。」因為在場上奮戰的球員、教練，場下的食衣住行等大小雜事都由管理包辦。

不因年紀擺姿態

老仔、總仔嚴守分際

但張志隆強調，跟洪總共事的原則很簡單，「他交待的事，我只要安排好，他就不會找你麻煩。」甚至有些事情，張志隆的習慣是「做起來等」，「他如果要，我就可以很短時間給他，兩人的互動，就不會有什麼問題。」他說，之前有翻譯或其他行政人員「屢講不做」，這種時候洪總才會發飆。

洪總在場上能帶出這麼多勝，張志隆認為「嚴師出高徒」，「雖然教練嚴格，就會有球員講話，我認為如果教練如果跟球員走得很近、公私不分，這樣才是不對的。」儘管張志隆的年紀比洪總大，但他做事仍嚴守分際、不會踩線，「我覺得教練要有教練的威嚴，跟球員還是要有一個距離。」

一轉眼洪總離開桃猿已5年，張志隆不會刻意到對手休息室去找他，「如果遇到洪總在休息室外面，我就會去跟他打招呼，我的第一句話都是『總仔你好』，他現在都問我：『老仔，身體好嗎？』」

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