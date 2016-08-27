中職Live》兄弟打不完 強攻8：1領先
2016/08/27 18:53
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犀牛
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兄弟
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0
第五局
5下，彭政閔、林智勝安打，蔣智賢三游穿越安打，回傳球捕手漏接，跑者回壘得分，林威助持續補刀，右外野安打再添1分，陳皓然左外野安打，兄弟8：1領先。
5上，陳凱倫兩出局後敲出左外野二壘安打，胡金龍補上左外野安打，義大1：5開張。
第四局
4上，林哲瑄三游穿越安打，二壘有人，林威廷雖擊出右外野安打，但跑者林哲瑄遭陳皓然長傳球觸殺本壘，義大仍未開張。
第三局
3下，林智勝一二壘有人時轟出3分砲，助隊拉開5：0領先。
林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）
林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）
第二局
2下，蔣智賢安打，林威助三壘方向滾地球造成三壘手失誤上壘，但下一打席的詹子賢三壘滾地球策動雙殺，兩出局三壘有人，陳皓然左外野深遠安打建功，兄弟2：0領先。
第一局
1下，潘萣翔左外野陽春砲，兄弟1：0領先。
先發打序
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義大犀牛
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棒次
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中信兄弟
|胡金龍 LF
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1
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王勝偉 SS
|高孝儀 RF
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2
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潘萣翔 2B
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林哲瑄 CF
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3
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彭政閔 DH
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林益全 1B
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4
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林智勝 1B
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林威廷 2B
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5
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蔣智賢 3B
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陽冠威 3B
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6
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林威助 LF
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羅國麟 DH
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7
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詹子賢 CF
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林琨笙 C
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8
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陳皓然 RF
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陳凱倫 SS
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9
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陳家駒 C
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林政賢
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先發投手
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伍鐸
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