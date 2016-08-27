中職Live》兄弟打不完 強攻8：1領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 犀牛 0 0 0 0 1 1 5 1 兄弟 1 1 3 0 3 8 10 0

第五局

5下，彭政閔、林智勝安打，蔣智賢三游穿越安打，回傳球捕手漏接，跑者回壘得分，林威助持續補刀，右外野安打再添1分，陳皓然左外野安打，兄弟8：1領先。

5上，陳凱倫兩出局後敲出左外野二壘安打，胡金龍補上左外野安打，義大1：5開張。

第四局

4上，林哲瑄三游穿越安打，二壘有人，林威廷雖擊出右外野安打，但跑者林哲瑄遭陳皓然長傳球觸殺本壘，義大仍未開張。

第三局

3下，林智勝一二壘有人時轟出3分砲，助隊拉開5：0領先。

林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）

林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）

第二局

2下，蔣智賢安打，林威助三壘方向滾地球造成三壘手失誤上壘，但下一打席的詹子賢三壘滾地球策動雙殺，兩出局三壘有人，陳皓然左外野深遠安打建功，兄弟2：0領先。

第一局

1下，潘萣翔左外野陽春砲，兄弟1：0領先。

先發打序

義大犀牛 棒次 中信兄弟 胡金龍 LF 1 王勝偉 SS 高孝儀 RF 2 潘萣翔 2B 林哲瑄 CF 3 彭政閔 DH 林益全 1B 4 林智勝 1B 林威廷 2B 5 蔣智賢 3B 陽冠威 3B 6 林威助 LF 羅國麟 DH 7 詹子賢 CF 林琨笙 C 8 陳皓然 RF 陳凱倫 SS 9 陳家駒 C 林政賢 先發投手 伍鐸