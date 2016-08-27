中職Live》兄弟打不完 強攻8：1領先

2016/08/27 18:53

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

犀牛

0

0

0

0

1

 

 

 

 

1

5

1

兄弟

1

1

3

0

3

 

 

 

 

8

10

0

第五局

5下，彭政閔、林智勝安打，蔣智賢三游穿越安打，回傳球捕手漏接，跑者回壘得分，林威助持續補刀，右外野安打再添1分，陳皓然左外野安打，兄弟8：1領先。

5上，陳凱倫兩出局後敲出左外野二壘安打，胡金龍補上左外野安打，義大1：5開張。

第四局

4上，林哲瑄三游穿越安打，二壘有人，林威廷雖擊出右外野安打，但跑者林哲瑄遭陳皓然長傳球觸殺本壘，義大仍未開張。

第三局

3下，林智勝一二壘有人時轟出3分砲，助隊拉開5：0領先。

林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）

林智勝擊出三分全壘打。（記者王藝菘攝）

第二局

2下，蔣智賢安打，林威助三壘方向滾地球造成三壘手失誤上壘，但下一打席的詹子賢三壘滾地球策動雙殺，兩出局三壘有人，陳皓然左外野深遠安打建功，兄弟2：0領先。

第一局

1下，潘萣翔左外野陽春砲，兄弟1：0領先。

先發打序

義大犀牛

棒次

中信兄弟
胡金龍 LF

1

 王勝偉 SS
高孝儀 RF

2

 潘萣翔 2B

林哲瑄 CF

3

 彭政閔 DH

林益全 1B

4

 林智勝 1B

林威廷 2B

5

 蔣智賢 3B

陽冠威 3B

6

 林威助 LF

羅國麟 DH

7

 詹子賢 CF

林琨笙　C

8

 陳皓然 RF

陳凱倫 SS

9

 陳家駒　C

 林政賢

先發投手

 伍鐸

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