日職》柳田悠岐連3戰開轟 軟銀再次轟垮羅德

〔記者石毓琪／綜合報導〕繼昨晚王牌石川步後，羅德今與軟銀交手再度被炸垮，在當家人氣王外野手柳田悠岐連3戰開轟、猛打賞包辦5打點領銜，以及長谷川勇也千安帶領，終場14：3力挫羅德，持續站穩洋聯第一。

昨晚才以11：3大勝羅德拿回洋聯第一的軟銀，今天二連戰火力同樣威猛，開局面對關谷亮太就打了8人次2分開張，2局長谷川千安出爐，3局柳田3分砲擊，前3局早早取得9：0大幅領先，羅德雖有戴斯派、荻野貴司先後開轟，但都是陽春砲，最後仍以大比分輸球，苦吞5連敗。