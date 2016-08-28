NBA》易建聯選11號戰袍致敬姚明 和林書豪再次錯過
2016/08/28 18:09
易建聯加盟湖人，續用奧運中國隊的11號。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕中國一哥易建聯以1年總值800萬美元（約新台幣2.5億元）的合約加盟湖人，選擇延用奧運中國隊的11號，透過中國媒體專訪時，易建聯表示，選11號確實和姚明有關，因為昔日姚明征戰NBA就是穿11號。
易建聯2007年至2012年在NBA 4個球季，如今和湖人簽約再度重返籃球最高殿堂，易建聯認為，最大的變化在於自己心態的沉穩，新球季最重要的是發揮自己的特長，幫助球隊贏球，「跟湖人總教練沃頓（Luke Walton）聊過2次天，都在聊大家的觀念，我們一職在聊怎麼贏球，透過能力表現讓球隊打得更順暢。」
過去職業隊都穿9號，國家隊則是11號，從2個號碼間選擇11號NBA重新出發，易建聯也直言和姚明關係很大，「前幾天姚明發訊息給我，『你不會又選9號吧？』我說那我選11號怎麼樣，他回『好，那行！』」
台裔球星林書豪日前也發文恭喜易建聯重回NBA，由於2人剛好都效力過對方現在的東家（籃網、湖人），林書豪還不忘故易曖昧地留言「我們一直在錯過彼此」。
林書豪發文祝賀。（取自微博）
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