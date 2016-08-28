中職》關鍵全壘打棒打桃猿 羅國龍目標單季10轟

羅國龍8局上擊出左外野方向陽春全壘打。（記者羅沛德攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊羅國龍擺脫低潮，8局上擊出關鍵陽春砲，幫助球隊2:1擊敗Lamigo桃猿隊。羅國龍賽後坦言，近況其實不佳，該打席揮棒的感覺比之前流暢。

羅國龍說，近期跟球的節奏比較難以掌握，自認有些太晚揮棒，前3次沒打好之後跟隊友討論，隊友建議他更用力揮擊，本等對方投手泰霸的變化球，對方卻以內角直球對付他，整體揮棒感覺很流暢。

本季至今羅國龍已進帳9轟，差1轟就能完成其單季10轟目標。羅國龍說，哥哥高國輝有鼓勵他有機會就拚看看單季雙位數全壘打，他自己也目標10轟，但笑說超過10轟就算多出來的。