中職》關鍵全壘打棒打桃猿 羅國龍目標單季10轟
2016/08/28 20:50
羅國龍8局上擊出左外野方向陽春全壘打。（記者羅沛德攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊羅國龍擺脫低潮，8局上擊出關鍵陽春砲，幫助球隊2:1擊敗Lamigo桃猿隊。羅國龍賽後坦言，近況其實不佳，該打席揮棒的感覺比之前流暢。
羅國龍說，近期跟球的節奏比較難以掌握，自認有些太晚揮棒，前3次沒打好之後跟隊友討論，隊友建議他更用力揮擊，本等對方投手泰霸的變化球，對方卻以內角直球對付他，整體揮棒感覺很流暢。
本季至今羅國龍已進帳9轟，差1轟就能完成其單季10轟目標。羅國龍說，哥哥高國輝有鼓勵他有機會就拚看看單季雙位數全壘打，他自己也目標10轟，但笑說超過10轟就算多出來的。
相關新聞
- 中職》右手端便當接界外球 新莊便當哥上演超美技
- 中職》爭取球員權益 胡金龍：沒人不想打台灣隊
- 中職》續寫新人紀錄 鄭鎧文卻在意被三振
- 中職》張正偉千安獲獎 身體健康最重要
- 中職》王玉譜首度上一軍 自認比預期還要早
推薦新聞
-
中職》道歉野球逆轉勝 林智勝：失誤掉分很懊惱2016/08/28 21:35
-
中職》右手端便當接界外球 新莊便當哥上演超美技2016/08/28 20:28
-
中職Live》泰霸悲情完投敗 獅猿只差0.5場勝差2016/08/28 20:24
-
中職》爭取球員權益 胡金龍：沒人不想打台灣隊2016/08/28 20:08
-
NBA》魏德表妹遭槍擊身亡 川普造勢再度惹議2016/08/28 19:29