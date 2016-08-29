奧運台灣代表團會見總統 金牌許淑淨：不習慣行程滿檔

〔記者林岳甫、廖聿偉／台北報導〕今年台灣代表團在里約奧運共獲得1金、2銅的成績，今早蔡英文總統在府內接見選手，中午則由行政院長林全宴請國手在喜來登餐敘。

林全表示：「雖然這次沒有達到設定獲獎的目標，但表現比過去進步，政府也必須加強體育資源進行培訓。」更強調今日結束後馬上就是全新的開始，希望選手們不要氣餒，再接再厲。

最受矚目的有奪金的許淑淨、摘銅的郭婞淳與射下銅牌的射箭女團。其中射箭三姝譚雅婷、林詩嘉與雷千瑩近來都稍作休息，希望9月中旬開始勤練，放眼2017年台北世大運。

許淑淨說，「很不習慣行程滿檔的感覺，還是簡單的行程就好；希望兩星期後能找家人出去走走，然後將重心放在訓練。」

拿下銅牌的阿美族女力士郭婞淳近期則忙著補課，沒時間回老家，她笑說，「沒時間參與太多活動，每天補課從早上到晚，只希望能把趕快把進度補齊。」