足球》攻勢靜悄悄！台灣世大運男足培訓隊不敵日本隊

〔記者林岳甫／台北報導〕作為明年世大運主辦國的台灣，今派出世大運培訓隊與日本世大運代表隊在台北田徑場進行友誼賽首回合，可惜上、下半場我國各被進一球，最終以0：2落敗。

陳家駿推進時，日本重廣卓也推人搶球犯規。（記者林正堃攝）



日本在世大運戰功彪炳，不僅擁有5屆金牌，更曾在2001、2003和2005年締造男足三連霸。2015年光州世大運於銅牌戰以PK大戰7：6氣走巴西，他們這次來台將分別與我國世大運培訓隊與國家隊進行兩回合交手，最主要目的就是先來看明年世大運的場地。

日本第38分鐘由隊長重廣卓也先馳得點，我國在42分鐘試圖反擊，靠著陳家駿從右邊成功傳中，可惜羅吉賢頭槌仍無法破門，也讓日本靠著這1球，上半場以1：0領先台灣隊。

日本重廣卓也射進第1分。（記者林正堃攝）



下半場日本仍擁有較高的持球比例，我國只能一直在後防線疲於奔命地防守，63分鐘又被對手踢進一球，台灣仍一直無法找到應有進攻節奏，以輸球收場。

日本世大運代表隊預計在台灣進行兩戰，下戰於9月1日同樣在台北田徑場與台灣男足碰頭。

羅吉賢和日本守田英正爭球。（記者林正堃攝）

許恆賓門前搶攻，日本門將長谷川殺出防守。（記者林正堃攝）