MLB》兩度61盜 金鶯補進老快腿柏恩

柏恩（右）將轉戰金鶯。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕根據《Knuckleball reports》記者Jon Heyman報導，為衝次季後賽席位，巴爾的摩金鶯今日從響尾蛇盤來外野手柏恩（Michael Bourn），強化外野可用之兵。

33歲的柏恩生涯以快腿著稱，曾兩度跑出單季61盜，2010與2012球季兩度入選明星賽；本季轉戰響尾蛇繳出0.261/0.307/0.362的打擊三圍。

今日賽前以72勝60敗暫居外卡第二的金鶯，同時也補進遭遊騎兵釋出的外野手史特伯（Drew Stubbs），欲在剩餘賽季全力拚搶美東龍頭。