中職》彭政閔1500場出賽授獎 由恰爸頒獎
2016/09/01 19:40
〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟人氣球星「恰恰」彭政閔，8月30日對統一獅之戰，完成個人職業生涯第1500場出賽，中職史上第2人，今天新莊獅象戰賽前舉行1500場出賽頒獎儀式，由父親「恰爸」頒發獎牌給恰恰。
2001年恰恰加盟兄弟象，今年邁入第16個球季，其中7個球季出賽超過100場，如果沒有受傷的話，今年恰恰也可望出賽滿100場。
除了出賽數居史上第2，恰恰生涯累積1739安、950打點、956得分都居史上第2，180轟則排名史上第3。
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