MLB》紅襪上原浩治有望回歸 先發萊特恐進傷兵
2016/09/04 12:04
上原浩治。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍牛棚投手上原浩治在7月中旬因為右胸拉傷被放入傷兵名單，近日復原狀況良好，在今天進行了試投，有望於美國時間星期一回歸，在對戰教士的系列賽中重回球場。
相較於牛棚傳來好消息，紅襪的先發輪值卻有可能面臨衝擊。紅襪強投萊特（Steven Wright）因為肩膀出現發炎的情形，將缺席下星期二的預定先發，進行進一步的檢查與觀察。
萊特。（美聯社）
總教練法瑞爾（John Farrell）表示，可能將從牛棚調來巴寇茲（Clay Buchholz）接替萊特的位置。巴寇茲本季前半擔任先發，但狀況不甚理想；後被調往中繼位置後狀態逐漸回穩，近期11次登板2勝1敗防禦率僅2.42，可望能代替萊特扛住紅襪輪職名單。
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