中職》富邦接手義大 進入簽約階段

中職會長吳志揚。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕針對富邦金控即將接手義大犀牛，中華職棒聯盟會長吳志揚今天證實，義大與富邦已經進入最後的簽約階段，預計可在9月底前定案。據了解，轉手行情在新台幣2.4億元至3億元之間。

吳志揚指出，聯盟是公正第三方，必須進行查證、聯繫，協調等步驟，因此一直掌握轉賣進度，公布時機必須按照買賣雙方希望的步調，義大應該會在12日召開的領隊會議中，針對轉手進度進行說明。

吳志揚表示，一旦買賣雙方完成簽約，中職立刻召開常務理事會討論並通過。企業要接手職棒不是問題，當然不能由太小的公司接手，最好未來都有大企業，但最重要的是要有心，要能長期經營。