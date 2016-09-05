中職》富邦接手義大 進入簽約階段
2016/09/05 16:22
中職會長吳志揚。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕針對富邦金控即將接手義大犀牛，中華職棒聯盟會長吳志揚今天證實，義大與富邦已經進入最後的簽約階段，預計可在9月底前定案。據了解，轉手行情在新台幣2.4億元至3億元之間。
吳志揚指出，聯盟是公正第三方，必須進行查證、聯繫，協調等步驟，因此一直掌握轉賣進度，公布時機必須按照買賣雙方希望的步調，義大應該會在12日召開的領隊會議中，針對轉手進度進行說明。
吳志揚表示，一旦買賣雙方完成簽約，中職立刻召開常務理事會討論並通過。企業要接手職棒不是問題，當然不能由太小的公司接手，最好未來都有大企業，但最重要的是要有心，要能長期經營。
相關新聞
推薦新聞
-
棒球》女子世錦賽 台灣分組第一晉6強複賽2016/09/05 18:38
-
日職》「投手」大谷翔平回歸 明先發對戰羅德2016/09/05 17:05
-
劉錚終於回來了！台灣男籃明出征亞洲挑戰盃2016/09/05 16:29
-
中職》富邦接手義大 進入簽約階段2016/09/05 16:22
-
獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光2016/09/05 15:37