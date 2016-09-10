日職》憨兒月餅事件 陽岱鋼暖心回應：沒賣完私訊我

陽岱鋼。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼雖然人在日本打拚，但也不忘關心台灣的大小事。

日前傳出有公家機關訂購憨兒月餅，最後卻在月餅都做出來後才表示不需要了，而鬧上媒體，陽岱鋼今天在臉書上分享相關新聞，並且表示，自己很喜歡台灣月餅，送禮日本人也很喜歡，如果沒賣完可以私訊他，不要浪費。

貼文一出，也吸引不少網友回應，有人大讚陽岱鋼的愛心，也有人表示月餅已經賣完了，「感謝岱鋼的愛心」，對此陽岱鋼也回應「那只好加訂了嘴饞」。

陽岱鋼今天在與樂天的比賽中打擊未有建樹，繳出4支0，打擊率也下滑至2成99。

陽岱鋼臉書全文。（取自陽岱鋼臉書）