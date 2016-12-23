法甲》巴黎成功挖角 德拉克斯勒明年1月加盟
2016/12/23 14:25
〔體育中心／綜合報導〕明年1月，足壇將進行冬季轉會期，據今天稍早的消息，德甲勁旅沃夫斯堡的中場球員德拉克斯勒（Julian Draxler）將在冬轉期間加盟法甲豪門巴黎聖日耳曼，轉會費總額是4500萬歐元（約新台幣14億7870萬元），合約至少3年以上，細節則有待球隊官方宣布。
去年夏天，德拉克斯勒以3600萬歐元的價碼從沙爾克04轉往沃夫斯堡，但他的表現沒達到球隊預期，本季到目前為止只有2個助攻。先前有消息指出，英超的兵工廠有意簽下德拉克斯勒，但巴黎聖日耳曼捷足先登。
德拉克斯勒明年將加盟巴黎聖日耳曼。（資料照，歐新社）
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