NBA》「蹲馬桶罰球」初登場 隊友都瘋狂了（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕在「大鬍子」哈登狂飆32分帶領下，火箭131：115大勝太陽穩居西部第3，年僅20歲的新秀歐納庫（Chinanu Onuaku）則在今天完成生涯初登場，並以招牌「蹲馬桶罰球」驚艷全場，逗得一旁隊友笑開懷。

歐納庫今天上場8分鐘拿下6分，包括2罰和2投皆中，另外還有3籃板、1助攻和1抄截，他在第4節替補哈瑞爾（Montrezl Harrell）上場，比賽剩下2分46秒時獲得2罰機會，初生之犢不畏虎的他，不陌生地以「蹲馬桶罰球」投進2球，一旁的隊友看到奇怪的姿勢完成2罰，不禁也忘情地站起身為歐納庫歡呼喝采。

歐納庫在大二賽季前改變罰球方式，他模仿勇士傳奇球星貝瑞（Rick Barry）的「蹲馬桶」拋投，當年他的罰球命中率大幅提高，今年10月火箭海外熱身賽，歐納庫僅上場7分鐘，進帳的2分就是用蹲馬桶罰球投進，當時就曾吸引全場目光，而今天則是他初次在例行賽亮相。

「感覺超緊張的！很高興我成功了。」賽後歐納庫向媒體抒發初登場的心情，雖然明天他將再次回到發展聯盟，但歐納庫不氣餒，「這是一個過程，就像大家說的，你必須等待輪到你的時候。保持耐心很難，但你必須去學，並了解每件事不會那麼簡單的如你所願。」