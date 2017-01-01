桌球》傑愛戀婚宴小物 藏著首度曝光「啾啾」照
2017/01/01 16:54
傑愛戀婚禮小物。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣桌球好手江宏傑今天元旦與日本桌球天后福原愛於台北舉行婚宴，兩人平時都很忙碌，江宏傑表示，辦婚禮真的很困難，還好有婚禮顧問公司幫忙打理一切，他們兩人也選出很特別的婚禮小物贈送給媒體，裡頭是一把鑰匙，幸福宣言寫道「你（妳）在哪裡，家就在哪裡。」
傑愛戀婚禮小物，裡頭的愛之鑰有不同造型。（記者林正堃攝）
這份婚禮小物背景是兩人甜蜜婚紗照，江宏傑穿著粉紅色西裝外套，半跪姿親吻著愛妻福原愛，連婚禮小物也要放閃。
這隻別具意義的愛之鑰，造型有很多款，其中有印著LOVE字樣也有J字樣，分別是新人的名字。
傑愛戀婚禮小物，裡頭的愛之鑰有不同造型。（記者卓佳萍攝）
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