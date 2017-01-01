桌球》世紀之吻！傑愛夫妻啾下去了（影音）
2017/01/01 20:33
〔體育中心／台北報導〕桌球神仙眷侶江宏傑、福原愛在2017年元旦舉行世紀婚禮，不但稍早記者會幸福滿點，連奧運金牌級嘉賓朱木炎、劉詩雯以及桌球好手都齊聚一堂祝賀，晚上婚宴小倆口更首次公開親吻，將婚宴氣氛炒熱到最高。
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