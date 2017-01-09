運彩去年賣312億 年輕人比較關注籃球

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣運彩今舉行績優經銷商表揚大會，公布上年度銷售數字為312億元，寫下接手3年以來的新高，也將挹注國家運動發展基金31.2億，比104年還要成長10％。

台灣運彩自2014年接手後，首年銷售240億，次年282億，今年則首度突破3百億，加上去年11月立院已三讀通過運動彩券行條例第8條修正條文，盈餘將從原本90％專供體育發展之用，改為全數撥入，運彩銷售屢創佳績，也讓體育發展有更多銀彈。

運彩總經理林博泰表示，目前棒球仍是台灣彩迷最愛的項目，但30歲左右的年輕族群對於籃球更熱衷，雖然去年度棒球銷售126億最高，籃球123億緊追在後，但如僅以美國的職業運動來看，NBA的熱度已經超越MLB。

運彩去年銷售額創新高，舉行績優經銷商表揚，還請來Passion Sisters熱舞。（台灣運彩提供）