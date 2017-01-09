籃球》74秒狂轟18分 美大學男籃上演史詩大逆轉！（影音）

2017/01/09 20:37

〔體育中心／綜合報導〕史詩大逆轉！NCAA內華達大學與新墨西哥大學的對戰中，內華達大學在第4節最後74秒狂轟18分，順利將比賽逼進延長，最終再以絕殺3分球氣走新墨西哥大學。

比賽進行至第4節最後74秒，內華達大學還有14分落後，但內華達大學發起一輪猛攻，連砍6記3分球，狂追18分，順利在比賽終了前扳平比數，成功上演大逆轉。

進入延長賽後，雙方一路糾纏，內華達大學則在倒數2.9秒時，砍進絕殺3分球，終場就以105：104氣走新墨西哥大學。

 

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.