中職》仿「侍Japan」籌組公司？ 聯盟評估中

中職有意參考日本，將台灣隊公司化經營。（資料照，記者陳志曲攝）



〔記者林宥辰／台北報導〕中職今領隊會議中，同時也討論到仿「侍日本」籌組職棒公司，籌備經典賽等世界頂級賽事的可能性。中職秘書長朱康震表示，聯盟已啟動評估，2月9日常務理事會後可能有結果。

有鑑於近幾年籌組國家隊波折不斷，領隊會議中提出籌組公司因應世界頂級賽事的可能性，期望透過此方式，針對如經典賽或12強等頂級賽事提前作準備，收支也要透明，同時也開放業餘合作的可能性。