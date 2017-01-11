MLB》陳偉殷與好友吉見超有默契！連體重都一樣？

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷近日與前中日龍隊友吉見一起一同練球，回憶過去他表示，很開心在10年前能夠一起上一軍並且幫球隊拿下2連霸，他也期待好友能再度來台練球，還不忘透露，兩人居然連體重都一樣！

吉見一起是陳偉殷在中日龍時期的隊友，當時兩人還是中日的先發「左右護法」，後來陳偉殷前往美國打球，吉見則留在日本，後來也鮮少機會看到兩人同時現身。

吉見在6日抵台，並與陳偉殷一起展開為期6天的訓練，今天是練習的最後一天，陳偉殷也特別發文與球迷分享心情，他表示，6天練習真的很累，也期待今年大家都能拿下好成績，最後也不忘提到，期待好友吉見年底能再度來台，並加碼爆料，兩人體重居然一樣，甚至連小數點相同，真的超有默契，不過沒能拍照證明相當可惜。