NBA》林書豪連續第8場缺賽 籃網對戰鵜鶘不樂觀

2017/01/12 09:22

林書豪將繼續休養。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明天將出戰鵜鶘，今天宣佈當家控衛林書豪繼續高掛免戰牌，大前鋒布克（Trevor Booker）則因左臀不適能否出賽得視當天狀況而定。

鵜鶘目前戰績15勝24敗，排名西部第10，在大前鋒戴維斯（Anthony Davis）的率領下，鵜鶘近況不俗，近10戰打出6勝4敗佳績，反觀籃網在林書豪受傷後苦吞7連敗，明天勢必有一場硬仗。

籃網至今已完成37場比賽，而林書豪本季只出賽12場，平均13.9分、5.8助攻，是球隊串聯進攻火力不可或缺的靈魂人物。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.