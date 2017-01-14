中職》猿隊新球季 新秀投手劉昱言可能搶先發

劉昱言。（中華職棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊新球季春訓，除了先發3洋投和本土左投王溢正以外，總教練洪一中點名新秀左投劉昱言，有機會搶下一席先發，將視他春訓狀況而定。

洪總認為，劉昱言去年下半季首度一軍先發表現不錯，加上冬盟的投球內容也很好，技術跟心理層面都不錯，看好他有機會能夠在新球季以先發姿態出賽。

劉昱言說，有先發的機會，自己也要把握住、好好加油，去年他有過1場一軍先發的機會（面對義大犀牛，投5局7次三振失2分），強度和想像中沒有太大落差，當時也沒想太多，就盡力表現。

去年底劉昱言迎接個人職棒生涯首次秋訓，且冬盟過完休息一週就開練，他說訓練量大，也很有幫助。冬盟時期，劉昱言則把握機會請教職棒前輩羅錦龍，針對自己開賽時容易狀況不穩的問題調整。

Lamigo總教練洪一中。（記者黃志源攝）