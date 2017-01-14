奧運》京奧舉重3金牌遭追回 中國奧委會：尊重

國際奧委會宣布追回中國在2008年北京奧運取得的三面金牌，台灣選手陳葦綾可望遞補。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧委會宣布追回中國在2008年北京奧運取得的三面金牌，台灣選手陳葦綾可望遞補；對此中國奧委會聲明表示，尊重國際奧委會決定並配合調查。

中國奧委會在官網上發表聲明指出，涉及使用禁藥的女子舉重隊成員曹磊、陳燮霞、劉春紅，「使用興奮劑的行為嚴重違背體育道德和奧林匹克精神，中國奧委會對此予以譴責。」並將會同相關部門對此深入調查。

陳葦綾在2008年奧運女子48公斤級獲得銅牌，如今中國金牌選手陳燮霞、土耳其銀牌選手厄茲坎（SIBEL OZKAN）都因為藥檢未過被取消獎牌，陳葦綾可望遞補金牌。

中國奧委會聲明表示，尊重國際奧委會決定並配合調查。（翻攝自中國奧委會官網）