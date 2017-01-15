MLB》陳偉殷勝投不再飛 美媒：馬林魚將擁最佳牛棚

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚季後分別簽下田澤純一、齊格勒（Brad Ziegler）深厚牛棚戰力，《CBS Sports》指出馬林魚可望循2014-2015賽季的皇家奪冠模式，打進暌違14年的季後賽。

馬林魚去年痛失王牌費南德茲（Jose Fernandez），休賽季期間以2年2200萬美元（約7億台幣）挖來前皇家王牌沃奎茲（Edinson Volquez），本季先發輪值將是陳偉殷、沃奎茲、柯勒（Tom Koehler）及康利（Adam Conley），洛克（Jeff Locke）、伍雷納（Jose Urena）、尼柯里諾（Justin Nicolino）和菲爾普斯（David Phelps），將競爭第5號先發。

而報導指出，馬林魚的先發輪值名單一攤開，完全不能與同區的大都會和國民抗衡，但補強後的後援戰力大升級，新球季有機會成為大聯盟最棒牛棚之一，靠堅強牛棚打進季後賽的例子相當多，前年奪冠的皇家就是如此。

轉戰馬林魚首年，陳偉殷自開幕戰挨球吻開始，歷經季中肘傷、季末遭遇好友費南德茲船難辭世等低潮，整季先發22場為歷年單季最少，僅繳出5勝5敗、防禦率4.96，寫下旅美最慘淡的一季。陳偉殷為了備戰新球季婉拒經典賽徵召，盼能以健康狀態投完一整季，並許下投滿200局的目標，扛起馬林魚王牌的重擔。