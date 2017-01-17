CBA》懲處出爐 中國球評發文嗆野獸「收斂點」
2017/01/17 22:02
〔體育中心／綜合報導〕效力CBA浙江廣廈的台灣球星「野獸」林志傑先前與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，官方懲處出爐，翟曉川遭禁賽並遭球隊罰款，而林志傑則被籃協予以警告，中國球評楊毅也在微博發表看法，並嗆聲「林志傑應該收斂點。」
CBA籃協公布懲處翟曉川遭禁賽3場，北京隊也遭罰款5萬人民幣，林志傑則被籃協予以嚴重警告，若翟曉川有因此受傷，則必須追加處罰。
中國球評楊毅也在微博發表看法，並表示「林志傑很老辣，江湖深遠，但多少還是應該收斂點，別廢人飯碗，多虧他沒和苑志南老師生在同一年代。」苑志南為中國知名老將球風剽悍，但也常因過多的小動作為人詬病。
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