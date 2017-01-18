NBA》灰狼表現令人失望 出售西班牙天才控衛
2017/01/18 08:10
盧比歐將被灰狼出售。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕累積多名潛力新秀的灰狼本季依舊打出令人失望的表現，今天球團宣佈出售來自西班牙的天才控衛盧比歐（Ricky Rubio），展現求新圖變的決心。
根據《Yahoo Sports》報導，灰狼打算將盧比歐與搖擺人穆哈瑪德（Shabazz Muhammad）打包送走，盼能喚回足以擔綱先發的後衛。
26歲的盧比歐本季至今繳出7.6分、7.9助攻、1.9抄截的成績，投籃依舊是他的罩門，命中率僅有3成73，穆哈瑪德則是灰狼板凳暴徒，本季場均貢獻7.8分、2.7籃板。
盧比歐本季年薪1340萬美元（約新台幣4億）合約至2019年結束，穆哈瑪德則是300萬美元（約新台幣9600萬）明年結束，目前傳出國王對盧比歐展現濃厚興趣，但目前雙方尚未達成共識。
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