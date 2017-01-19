MLB》曾是建仔、達比修的最佳搭檔 31歲捕手宣佈退休

艾倫西比亞安慰王建民（路透）

〔體育中心／綜合報導〕前藍鳥隊捕手艾倫西比亞（J.P. Arencibia）今天宣佈從大聯盟退休，年僅31歲的他留下2成12打擊率、80轟與484分打點的成績。

艾倫西比亞在2007年選秀第21的高順位被藍鳥隊選走，經過3年登上大聯盟，並在2011年成為藍鳥隊的主戰捕手，2013年王建民加盟藍鳥隊後，曾在艾倫西比亞的引導下投出近5年來的先發代表作，當時建仔對遊騎兵投7局無失分獲得勝投。

艾倫西比亞曾在藍鳥2度繳出單季20轟的成績，但他的三振率過高，2013年吞下148K後未獲藍鳥續約，隔年他轉往遊騎兵發展，雖然球員生涯開始走下坡，但蹲捕功力卻獲日籍王牌達比修有的肯定，一度成御用捕手。

2015年是艾倫西比亞最近一次在大聯盟亮相，但只在光芒出賽24場，去年他在3A力拚再起，出賽90場打擊率2成41，合計16支全壘打。

艾倫西比亞發表退休感言道盡感謝，他說：「在這10年的職業生涯我很幸運能有6季上大聯盟的風光，我已盡最大的努力表現，從不走旁門左道，感激那些曾幫助過我的人。」

艾倫西比亞曾是達比修有的專屬捕手。（USA Today Sports）