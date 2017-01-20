日職》巨人陽春訓一軍出發 廖任磊二軍磨練

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人臉書）

〔體育中心／綜合報導〕旅日野手陽岱鋼近日已投入讀賣巨人隊春訓，提早備戰「1年級生」的新球季，而巨人今天也公布春訓一、二軍名單，陽岱鋼從一軍出發，而身高201公分的台灣「巨」投廖任磊則是名列二軍名單之內。

巨人一、二軍今年春訓前半段將先到宮崎縣，2月1日至12日，為期13天，後半段則移動至沖繩那霸春訓主場地，首場自辦熱身賽在2月18日對上韓職三星獅，預計到3月1日為止。

而以阿部慎之助和坂本勇人為首的主力球員，春訓都從一軍出發，包括季後挖來的自由球員森福允彥和陽岱鋼，以及透過交易轉隊的吉川光夫和石川慎吾，而另一名自由球員山口俊則是從二軍出發。

台灣投手廖任磊春訓從二軍開始，老將杉內俊哉、大竹寬、龜井善行、脇谷亮太也名列在春訓二軍名單內，而以第一指名加盟巨人的吉川尚輝則是從三軍出發。

廖任磊。（圖片取自讀賣巨人臉書）

