中國信託盧曉晴慈善賽 反毒募得善款1681.9萬元

盧曉晴連續3年舉辦慈善賽，為社會弱勢的人們盡一份心力。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕2017中國信託盧曉晴愛心慈善高球賽，今天在老淡水球場舉行，這是旅日名將盧曉晴連續3年舉辦慈善高球賽，總共募得1681.9萬元，將作為中國信託反毒教育基金，讓青年學子了解毒品的危害。

這是盧曉晴繼2015年為歡呼兒募得555萬元，以及2016年與中國信託聯手為偏鄉弱勢家庭兒童募得1356.55萬元之後，連續第3年投入慈善工作。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒表示，過去30餘年從事慈善事業的過程中，接觸過許多弱勢家庭，其中不乏有父母染毒之後，小孩生活受到很大影響的案例。

盧曉晴（左2）連續3年舉辦慈善高球賽，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒（左1）與多位好友同組揮桿。（中國信託提供）

因此中國信託在2015年特別成立反毒教育基金會，1年半以來透過各種方式在校園和社區推廣反毒觀念，讓青年學子了解毒品的危害。

今天的慈善賽上午在寒風中舉行，盧曉晴和中國信託贊助選手林子麒、謝瑀玲、郭艾榛、程思嘉擔任關主，參與慈善賽的來賓在女將把關的5個洞，比遠、比準能勝過關主可獲得獎品，輸的人則愛心捐款。

她們5人和無法到場的葉欣寧、馮珊珊、石昱婷等人也另外捐出高爾夫相關的球具、物品，在晚會中義賣。

盧曉晴捐出9件義賣品，其中去年參加里約奧運使用的球桿袋，盧曉晴原本自己要收藏起來，但在晚會拍賣臨時決定捐出拍賣，由裙襬搖搖高爾夫基金會長王政松，以140萬元高價標得。王政松表示，這是很有價值的歷史紀念品，未來將在裙襬搖搖高爾夫博物館中珍藏。

此外，盧曉晴奪冠推桿和手套、一號木桿、日本LPGA三冠紀念照片，和葉欣寧的油畫，都以100萬元以上的高價拍出。今天上午的慈善賽事捐款加上晚間的拍賣所得，今年共募得1681.9萬元，將全數用在反毒教育。

盧曉晴（右）臨時捐出參加奧運高球賽的球桿袋，裙襬搖搖基金會董事長王政松以140萬元高價標得。（記者趙新天攝）

盧曉晴（左）開心奉獻，捐出去年第2度參加國際皇冠盃的球桿袋義賣。（記者趙新天攝）

盧曉晴（左）在愛心茲善賽義賣她贏得日本LPGA大王製紙女子高球賽冠軍的簽名旗布。（記者趙新天攝）