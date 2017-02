NBA》詹皇最狂！史上最年輕拿2萬8千分（影音）

詹姆斯達成生涯28000分。(USA TODAY)

〔記者林宗偉/綜合報導〕騎士今至麥迪遜花園廣場力挑尼克,比賽還在進行中,詹姆斯就先寫下紀錄,他生涯得分突破2萬8千分,以32歲之姿成為史上最年輕達標的球員。

詹姆斯賽前僅差12分就達標,但他上半場就飆出19分輕鬆過關,如今他在NBA生涯得分排行榜名列第8,下一個超越的目標就是「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)的2萬8596分。

Now the YOUNGEST player ever to 28,000 career points... we showcase LeBron James' 28 Best Plays of the Season! pic.twitter.com/J2VmeAOPKp