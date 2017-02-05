NBA》詹皇最狂！史上最年輕拿2萬8千分（影音）

詹姆斯達成生涯28000分。（USA TODAY）

〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士今至麥迪遜花園廣場力挑尼克，比賽還在進行中，詹姆斯就先寫下紀錄，他生涯得分突破2萬8千分，以32歲之姿成為史上最年輕達標的球員。

詹姆斯賽前僅差12分就達標，但他上半場就飆出19分輕鬆過關，如今他在NBA生涯得分排行榜名列第8，下一個超越的目標就是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的2萬8596分。

Now the YOUNGEST player ever to 28,000 career points... we showcase LeBron James' 28 Best Plays of the Season! pic.twitter.com/J2VmeAOPKp — NBA （@NBA） February 5, 2017