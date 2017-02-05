MLB》三度酒駕學不乖 姜正浩接受戒酒治療

姜正浩。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕海盜韓籍重砲姜正浩因為酒駕形象重挫，還被踢出南韓代表隊，他同意參加戒酒治療，海盜總經理杭亭頓（Neal Huntington）表示，希望姜正浩能按照春訓時間表，趕上2月17日歸隊。

姜正浩去年12月2日在南韓首爾撞上護欄，經行車記錄器確定由姜正浩駕駛，由於這是姜正浩在南韓第3次因酒駕被捕，不僅駕照被吊銷，上個月南韓警方也將他提交檢察官，案件正在審理。

雖然海盜球團和大聯盟尚未對姜正浩做出懲處，但負面形象已讓他從南韓國家隊名單中被剔除，他的經紀人Alan Nero表示，姜正浩已同意大聯盟調查小組的建議，決定參加戒酒治療。

姜正浩投入戒酒治療，有可能因此影響到新球季的調整，對此杭亭頓表示，「目前仍在努力中，我們期待姜正浩能趕上春訓並做好準備。但在此之前，總要給個機會讓我們能打破障礙。」