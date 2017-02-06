超級盃》布雷迪率領愛國者上演大逆轉 延長賽擊敗獵鷹摘冠

布雷迪。（USA TODAY）

〔記者趙新天／綜合報導〕NFL美式足球明星四分衛布雷迪，今天率領新英格蘭愛國者隊上演大逆轉，經歷超級盃史上第1次延長賽，以34:28擊敗亞特蘭大獵鷹隊，贏得隊史第5座冠軍盃，布雷迪也獲選為超級盃MVP。

愛國者隊今天前3節進攻不順、失誤連連、防守頻頻出現漏洞，第2節初一度以3:28落後獵鷹隊25分之多。

戰至第3節結束前2分7秒，愛國者隊懷特終於在左路接到布雷迪的傳球，撲進達陣區，先追成9:28。

進入第4節，獵鷹隊防守依舊兇猛，布雷迪連遭擒殺，只靠著射門再賺3分，12:28依舊落後兩位數的分數。所幸愛國者防守組回神，最後6分鐘搶回進攻權，布雷迪和他的進攻組也重振士氣，把握時間完成兩次達陣，而且選擇轉換進攻也都得手，連趕16分，最後57秒，愛國者不可思議地追成28:28平手。

史上第2次打進超級盃的獵鷹隊，士氣受到重挫，第4節最後攻勢不成，超級盃史上第1次打進延長賽。愛國者隊手風一順，連猜銅板都贏，延長賽率先進攻，布雷迪和他的外接員信心大增，快速推進到達陣區前，最後仍由懷特帶球從右路邊角撲向達陣區，在雙膝著地前，把球帶越達陣線，讓愛國者隊歡喜贏得勝利，這是愛國者隊史上第5次贏得超級盃冠軍。

賽後布雷迪也獲選為今年超級盃MVP，這是他的第4次，這場比賽他傳球62次、成功43次，總計傳出466碼，都刷新超級盃的紀錄。