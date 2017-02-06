HBL》球員受傷沒用擔架 高中體總：會加強檢查

HBL高中籃球聯賽擔架。（記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕HBL八強戰昨在新莊、板橋體育館兩地開打，泰山高中球員韓杰諭因為左腳膝蓋扭傷倒地，事後卻被場邊人員以廣告看板抬下場，而非醫療用擔架，意外引起討論。高中體總今也發出聲明，表示賽前沒告知防護員有相關防護用具，會再加強。

高中體總表示，HBL高中籃球聯賽因賽事激烈，本會於賽場周邊都設有運動防護站並聘請國立體育大學合格運動傷害防護員2人，負責處理學生球員運動傷害防護相關工作，運動防護站內備有防護用品包括紗布、消毒用品、貼紮、冰塊等一般運動傷害用品。

高中體總說，為顧及受傷選手安全，本會在各競賽場地也都備有擔架乙組，以便於球員受傷時能安全離場，但2月5日泰山高中球員受傷時，學校詢問運動傷害防護區防護員是否可協助球員離場，因本會未於賽前告知防護員相關防護用具，導致防護員不知道現場有擔架可以使用，致使泰山高中球員以廣告看板充當擔架協助受傷學生退場。

高中體總指出，爾後本會將加強運動傷害防護站之設備檢查，並於每次比賽前召集運動防護員加強確認瞭解所有設備之情況，做好運動傷害防護措施，避免類似情況發生。

泰山高中韓杰諭（中）膝蓋受傷，被抬出場。（資料照，記者陳志曲攝）