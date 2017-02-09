MLB》美聯最會轟二壘手只是僥倖？ 多齊爾怒拚50轟

多齊爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力雙城的多齊爾（Brian Dozier）去年出賽155場，繳出99分打點和42支全壘打，兩項成績皆是生涯新高，全壘打數更是打破美聯二壘手歷史紀錄。

多齊爾的出色表現，讓他在賽季結束後交易傳聞不斷，最後能留在雙城，多齊爾表示很高興，他也成為明尼蘇達州的球星，名氣更勝當地出生的隊友茂爾（Joe Mauer），茂爾在2013年球季因為腦震盪，成績一路走下坡。

對於這位破紀錄的二壘手，卻有人認為這只是曇花一現，對此多齊爾認為這種說詞會在他職業生涯不斷上演，他說：「不論出自誰口，我很樂意他繼續說我是僥倖，因為這樣反而會激勵我，說不定我還能達成50轟。」