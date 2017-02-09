超級盃》喬丹後最貴！失蹤的冠軍球衣要價1600萬？

布雷迪率愛國者拿下第5座超級盃，賽後球衣卻在更衣室不翼而飛。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕愛國者四分衛布雷迪5度摘下超級盃冠軍，賽後他的12號球衣卻在更衣室失蹤，這件意義非凡的球衣最少值20萬美元（約新台幣614萬），甚至有機會上看50萬美元（約新台幣1535萬）。

布雷迪率愛國者在第51屆超級盃延長賽上演大逆轉，不但順利抱回隊史第5冠，他也獲選MVP，然而他的球衣卻在奪冠後遭竊。外媒今分析這件球衣的價值，影星哈里森（Rick Harrison）表示，竊賊若能在不被逮捕的情況下出售它，要喊上六位數簡直輕而易舉。

「這是超級盃最偉大球員的球衣，至少值20萬美元，」哈里森說，「但現在對任何人來說都沒什麼價值可言，一旦被抓，有5到10年的牢等著坐。我建議偷他的人把它裝到袋子寄回球團，也許餘生不必吃牢飯。」

體育收藏家戈爾丁（Ken Goldin）與哈里森持不同意見，他認為就近40年運動員中，布雷迪的球衣可能僅次於「籃球之神」喬丹而已，「他是有史以來最受歡迎的美式足球員，光底價就可能從30萬美元起跳，在公開市場或許能賣到50萬美元。」

根據最新消息指出，布雷迪這件球衣約在當晚10點5分至17分失蹤，案情可望朝非偷竊的方向調查，由於布雷迪發現球衣不在隨身攜帶的袋子內，有可能在更衣室被工作人員撿拾錯放，一輛開往愛國者主場的貨車還沒被搜索，布雷迪的球衣也許就在裡面。

布雷迪率愛國者拿下第5座超級盃，賽後球衣卻在更衣室不翼而飛。（USA Today）